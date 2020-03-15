Коронавирус обнаружен в Подмосковье у прилетевшего из Испании венесуэльца

Губернатор Московской области Андрей Воробьев уведомил, что коронавирус нового типа выявлен у гражданина Венесуэлы, который прилетел в Россию из Мадрида. Об этом он сообщил в своем Instagram.

По его словам, на сегодняшний день в Подмосковье зарегистрировано восемь подтвержденных случаев заражения коронавирусом, а также семь пациентов, по которым диагноз предварительный.

«В их числе – один новый случай, зафиксированный сегодня – это гражданин Венесуэлы, прилетевший из Мадрида», — написал Воробьев.

Он отметил, что это еще раз подтверждает, что основная угроза распространения сейчас — контакты с теми, кто приехал из Европы.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.