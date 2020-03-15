СПбГУ переводит студентов на дистанционное обучение из-за коронавируса

Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) переводит студентов ряда направлений на дистанционное обучение из-за опасности распространения коронавируса нового типа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя комитета по науке и высшей школе при правительстве Санкт-Петербурга Андрея Максимова.

В частности, студенты юридического и экономического направлений будут обучаться удаленно, отметил Максимов. Он добавил, что новые правила коснутся и других направлений, однако не пояснил, каких именно.

Кроме того, Максимов призвал другие вузы России также по возможности перейти на дистанционное обучение.

По последним данным, в России зафиксировано 63 случая заражения коронавирусом нового типа.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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