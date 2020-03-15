В Германии школьница зарезала брата и написала послание его кровью

В Германии 15-летняя школьница зарезала сводного трехлетнего брата и оставила послание на стенах из его крови для матери, сообщает The Sun.

Сообщается, что подросток ударила мальчика 28 раз, из-за чего он скончался.

Мать вернулась домой и обнаружила следы убийства. К тому моменту девочка убежала. Ее арестовали в 10 километрах от дома. Полицейские сообщили, что она не сопротивлялась и выглядела спокойной, признав свою вину.

Друг семьи рассказал, что школьница ревновала к младшему брату.

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