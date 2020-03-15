В Малайзии за день выявили 190 заболевших коронавирусом, большинство заразились в мечети

Малайзия зарегистрировала в воскресенье, 15 марта, 190 новых случаев заражения коронавирусом, передает The Star со ссылкой на министра здравоохранения страны Адхама Баба.

По его словам, большинство новых случаев заражения произошло во время религиозного мероприятия, которое проводилось с 27 февраля по 1 марта в мечети Джамик Петалинг, где за четыре дня приняли участие более 16 тысяч человек.

Министерство предполагает, что количество заразившихся может оказаться значительно большим, чем уже выявлено.

В ведомстве призвали обратиться в больницу всех, кто участвовал в этом мероприятии.

С начала вспышки коронавируса в Малайзии заболели 428 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— ВОЗ объявила пандемию коронавируса