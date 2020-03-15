В Тюмени врачи вытащили бабочку из уха 10-летней девочки

В Тюмени врачи вытащили бабочку из слухового прохода 10-летней девочки, пишет «Регион.online».

Девочка пожаловалась родителям на то, что плохо слышит.

Медики предположили, что бабочка находилась в ухе давно, потому что покрылась серой. Госпитализация школьнице не понадобилась.