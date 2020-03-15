Австрия прекращает авиасообщение с четырьмя странами, в том числе с Россией
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Канцлер Австрии Себастьян Курц объявил о закрытии воздушной границы с Великобританией, Нидерландами, Украиной и Россией для борьбы с коронавирусом, передает ТАСС.
«Чтобы прекратить дальнейший ввоз вируса из-за границы, будут ужесточены правила въезда. В будущем будет запрещен въезд туристам напрямую из Великобритании, Нидерландов, России и Украины», — сказал Курц.
По последним данным, в Австрии 800 человек заразились коронавирусом. Умер один пациент.
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