Австрия прекращает авиасообщение с четырьмя странами, в том числе с Россией

Канцлер Австрии Себастьян Курц объявил о закрытии воздушной границы с Великобританией, Нидерландами, Украиной и Россией для борьбы с коронавирусом, передает ТАСС.

«Чтобы прекратить дальнейший ввоз вируса из-за границы, будут ужесточены правила въезда. В будущем будет запрещен въезд туристам напрямую из Великобритании, Нидерландов, России и Украины», — сказал Курц.

По последним данным, в Австрии 800 человек заразились коронавирусом. Умер один пациент.

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