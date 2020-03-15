Эксперты оценили эффективность сна в общественном транспорте

«Сон по дороге» может быть как полезен, так и приносить вред, потому что каждый человек по-своему на него реагирует, сообщает Nation News со ссылкой на сомнологов НИО АГ, НМИЦ им. В.А. Алмазова.

Чтобы высыпаться, сомнологи советуют ложиться и вставать в одно время и в одном месте. Также эксперты отметили, что если не получается заснуть, то стоит встать и заняться другими делами.

«Норма засыпания — не больше часа. Если в течение часа вы не уснули — вставайте», — сказал руководитель сомнологической лаборатории ФГБУ НМИЦ Алмазова Юрий Свиряев.

Кроме того, перед сном лучше избегать острой и тяжелой пищи, отказаться от кофе и проветрить комнату.