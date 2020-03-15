В Москве к утру воскресенья выпало около 30% месячной нормы осадков

В Москве во время снегопада к утру воскресенья, 15 марта, выпало 10 миллиметров осадков, передает РИА «Новости» со ссылкой на сотрудника центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.

По его словам, данное количество осадков составляет около 30% месячной нормы.

В результате сформировался снежный покров высотой 8 сантиметров.

Тишковец напомнил, что температура понижалась до -6,3°С.

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