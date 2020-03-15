Названы самые популярные породы собак у россиян
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Представитель образовательного центра Российской кинологической федерации Евгений Цигельницкий рассказал, каких собак россияне заводят чаще всего, пишет »М24».
По словам Цигельницкого, на первом месте — шпицы, на втором — чихуа-хуа, на третьем — йоркширские терьеры.
Он также отметил, что популярность породы зависит от обстановки в стране. Например, в девяностых люди заводили больших собак для безопасности. Сейчас предпочтение отдается маленьким, потому что в городе их удобно брать с собой.
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