Названы самые популярные породы собак у россиян

Представитель образовательного центра Российской кинологической федерации Евгений Цигельницкий рассказал, каких собак россияне заводят чаще всего, пишет »М24».

По словам Цигельницкого, на первом месте — шпицы, на втором — чихуа-хуа, на третьем — йоркширские терьеры.

Он также отметил, что популярность породы зависит от обстановки в стране. Например, в девяностых люди заводили больших собак для безопасности. Сейчас предпочтение отдается маленьким, потому что в городе их удобно брать с собой.

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