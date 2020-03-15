С поезда «Москва — Новый Уренгой» сняли пассажиров из-за подозрения на коронавирус
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С поезда «Москва — Новый Уренгой» сняли 18 человек из-за контакта с пассажиркой, у которой подозревается коронавирус, пишет »Ноябрьск 24».
Все пассажиры помещены на карантин.
Женщина с подозрением на коронавирус недавно вернулась из-за границы. Предварительное тестирование показало у нее заражение. Анализы отправлены в лабораторию для окончательного диагноза.
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