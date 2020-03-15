Экваториальная Гвинея подтвердила первый случай заражения коронавирусом

В Экваториальной Гвинее первый человек заразился коронавирусом, пишет ТАСС со ссылкой на министерство здравоохранения страны.

По данным ведомства, врачи обнаружили коронавирус у 42-летней женщины, недавно вернувшейся из Мадрида.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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