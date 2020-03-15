Собянин: власти сообщают обо всех случаях заражения коронавирусом

Мэр Москвы Сергей Собянин опроверг слухи о занижении количества заболевших коронавирусом, сообщает »Россия 1».

«Должен сказать, что те слухи, с которыми мы сталкиваемся, с безответственными заявлениями, о том, что в Москве огромное количество инфицированных больных, они не соответствуют действительности», — сказал Собянин.

Мэр уточнил, что власти заинтересованы в быстром информировании жителей. По его словам, это необходимо, чтобы выявить контактировавших с заболевшими и не допустить дальнейшего распространения вируса.

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