В Узбекистане подтвержден первый случай заражения коронавирусом, пишет в своем Facebook агентство санитарно-эпидемиологического благополучия Минздрава республики.

«15 марта в 6.00 (4.00 мск) в лаборатории Института вирусологии у гражданина Узбекистана, вернувшегося из Франции, выявлен коронавирус COVID-19», — сообщает агентство.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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