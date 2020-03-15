МИД Великобритании призвал граждан страны отказаться от поездок в Испанию

МИД Великобритании порекомендовал гражданам страны отказаться по возможности от поездок в Испанию из-за вспышки коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение дипведомства.

В сообщении говорится, что рекомендовано отказаться от всех поездок в Испанию за исключением крайне необходимых. Британцам, находящимся на территории Испании в настоящий момент, рекомендуется следовать указаниям местных властей.

Правительство Испании ввело 14 марта режим повышенной готовности, ограничив передвижение на территории всей страны на две недели. На данный момент в Испании число зараженных коронавирусом увеличилось до 5,7 тысячи человек.

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