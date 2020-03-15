Канцлер Австрии рассказал о серьезности угрозы коронавируса

Канцлер Австрии Себастьян Курц назвал пандемию коронавируса самым серьезным вызовом для страны со времен Второй мировой войны. Об этом сообщает телеканал ORF TV.

«Мы столкнулись с серьезнейшим вызовом со времен Второй мировой войны», — сказал он.

Он добавил, что правительство Австрии намерено спасать жизни людей и сохранять экономику и рабочие места.

По словам Курца, государство необходимо «закрыть на аварийный режим» не позднее 16 марта, так как это поможет замедлить распространение коронавируса.

Канцлер отметил, что власти вынуждены искать баланс между введением максимально действенных мер и поддержанием функционирования государства.