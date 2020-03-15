В Москве в воскресенье ожидается до +1°С
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В Москве в воскресенье, 15 марта, ожидается до +1°С. Об этом сообщают «Метеоновости».
В течение дня будет облачная погода с прояснениями, местами возможен небольшой снег и гололедица.
Максимальная температура воздуха в столице составит от -2°С до +1°С, по области от -4°С до +1°С.
Ожидается холодный северо-западный ветер, который в порывах усилится до 12-15 м/с.
Атмосферное давление подрастет и в середине дня составит 747 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха около 70%.
С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.