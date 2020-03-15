В Москве в воскресенье ожидается до +1°С

В Москве в воскресенье, 15 марта, ожидается до +1°С. Об этом сообщают «Метеоновости».

В течение дня будет облачная погода с прояснениями, местами возможен небольшой снег и гололедица.

Максимальная температура воздуха в столице составит от -2°С до +1°С, по области от -4°С до +1°С.

Ожидается холодный северо-западный ветер, который в порывах усилится до 12-15 м/с.

Атмосферное давление подрастет и в середине дня составит 747 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха около 70%.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.