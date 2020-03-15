В Конго зафиксировали первый случай заражения COVID-19

В Республике Конго зафиксирован первый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает сообщает Reuters со ссылкой на заявление правительства страны.

Отмечается, что коронавирусом заразился 50-летний мужчина. Он прибыл 1 марта из Парижа.

На данный момент его состояние стабильно, семья инфицированного находится в изоляции.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку нового коронавируса пандемией. Италия занимает первое место по смертности от коронавируса.

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