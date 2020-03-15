В Москве спасли женщину, которая повисла на уровне девятого этажа на кондиционере

В Москве спасли женщину, которая выпала из окна девятого этажа и зацепилась за кондиционер. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу департамента ГОЧСиПБ столицы.

Происшествие произошло в субботу, 14 марта. В департамент поступило сообщение, что в районе Киевского шоссе на девятом этаже дома на кондиционере висит женщина.

Пожарные поднялись к пострадавшей на автолестнице.

«Женщину переместили в люльку автолестницы и спустили на землю», — добавили в пресс-службе.

После этого пострадавшая была передана сотрудникам скорой помощи.