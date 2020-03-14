Число заразившихся коронавирусом во Франции возросло вдвое

Число заразившихся коронавирусом нового типа во Франции достигло 4,5 тысячи человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора управления здравоохранения страны Жерома Саломона.

По его словам, данный показатель за последние 72 часа вырос вдвое.

Саломон также уведомил, что число умерших от инфекции увеличилось до 91.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. Италия занимает первое место по смертности от коронавируса.

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