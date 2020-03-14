Стало известно, как быстро российские тест-системы на коронавирус дают результат

Тест-системы для определения коронавируса нового типа, которые были произведены в России, дают результат максимум в течение четырех часов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

«Результат анализа можно получить уже через 2-4 часа», — уведомили в пресс-службе ведомства.

Там добавили, что специалисты Роспотребнадзора создали два варианта диагностических наборов для выявления присутствия инфекции в человеческом организме.

Ранее стало известно, что в России изготовили почти 95 тысяч тестов на новый коронавирус.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. Италия занимает первое место по смертности от коронавируса.

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