Родительский комитет оценил предложение о переходе на дистанционное обучение

Глава Национального родительского комитета Ирина Волынец высказалась по поводу рекомендации, данной Минпросвещения региональным властям, согласно которой, школам следует перейти на дистанционное обучение. Об этом сообщает RT.

По ее мнению, данная мера является оправданной. Председатель комитета считает, что «всегда лучше перестраховаться», так как школа после обнаружения в России случаев заражения новой коронавирусной инфекцией превращается в место повышенной опасности.

«Дети проводят там много времени в достаточно тесном контакте. У нас есть все инструменты для перевода детей на дистанционное, домашнее обучение», — заявила Волынец.

Она также отметила, что не все родители имеют возможность оставлять детей с кем-то из взрослых.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. Италия занимает первое место по смертности от коронавируса.

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