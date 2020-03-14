В Тюмени совершил посадку «заминированный» самолет из Москвы
Летевший из Москвы самолет, по которому поступило анонимное сообщение о минировании, приземлился в Тюмени, передает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
Он сообщил, что лайнер в данный момент досматривают сотрудники правоохранительных органов.
Ранее сообщалось о четырех «заминированных» пассажирских бортах в России.
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