В Тюмени совершил посадку «заминированный» самолет из Москвы

Летевший из Москвы самолет, по которому поступило анонимное сообщение о минировании, приземлился в Тюмени, передает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Он сообщил, что лайнер в данный момент досматривают сотрудники правоохранительных органов.

Ранее сообщалось о четырех «заминированных» пассажирских бортах в России.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Самолет рейса Москва-Челябинск готовится к экстренной посадке

— Источник сообщил о «минировании» трех авиарейсов

— Источник сообщил о «минировании» авиарейса из Новосибирска в Москву