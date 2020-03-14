Источник сообщил о «минировании» авиарейса из Новосибирска в Москву

Неизвестные уведомили об угрозе взрыва на борту самолета, который направляется из Новосибирска в Москву. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

До этого в субботу, 14 марта, сообщалось о трех «заминированных» самолетах.

«После вылета самолета из Новосибирска поступило анонимное сообщение о его «минировании»», — сказал источник.

Он добавил, что борт летит в Шереметьево без изменения курса. Самолет должен приземлиться примерно в 18:30 мск.

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