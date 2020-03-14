Красноярский чиновник сплясал вприсядку на церемонии вступления в должность

Глава Манского района Красноярского края Артем Черных сплясал вприсядку под балалайку на церемонии вступления в должность. Соответствующая видеозапись появилась в соцсетях.

Отмечается, что чиновник вышел на сцену, произнес слова благодарности, после чего стал плясать.

«Мы смогли представить достойно район, каждый сельсовет продемонстрировал, что мы можем работать большой и дружной командой», — написал Черных на своей странице во «ВКонтакте».

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