Красноярский чиновник сплясал вприсядку на церемонии вступления в должность
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Глава Манского района Красноярского края Артем Черных сплясал вприсядку под балалайку на церемонии вступления в должность. Соответствующая видеозапись появилась в соцсетях.
Отмечается, что чиновник вышел на сцену, произнес слова благодарности, после чего стал плясать.
«Мы смогли представить достойно район, каждый сельсовет продемонстрировал, что мы можем работать большой и дружной командой», — написал Черных на своей странице во «ВКонтакте».
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