Источник сообщил о «минировании» трех авиарейсов

Неизвестные заявили об угрозе взрыва на борту трех самолетов, которые летят в аэропорты прибытия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По их данным, анонимное письмо о «минировании» лайнеров пришло на электронную почту Шереметьево.

Как стало известно, речь идет о следующих рейсах: Москва - Тюмень, Иркутск - Москва, Москва - Челябинск.

Согласно поступившей информации, борт рейсом из Москвы в Челябинск экстренно сел в аэропорту Казани. Посадка была штатной. При этом маршрут остальных двух самолетов остается неизменен. Они направляются в пункты назначения.

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