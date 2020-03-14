Самолет рейса Москва-Челябинск готовится к экстренной посадке

Вылетевший из Москвы в Челябинск самолет готовится к экстренной посадке, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

По данным источника, самолет, вылетевший в 14.07 из Шереметьево в Челябинск, подал сигнал тревоги.

В настоящее время воздушное судно готовится к экстренной посадке в Казани.

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