Самолет рейса Москва-Челябинск готовится к экстренной посадке
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Вылетевший из Москвы в Челябинск самолет готовится к экстренной посадке, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
По данным источника, самолет, вылетевший в 14.07 из Шереметьево в Челябинск, подал сигнал тревоги.
В настоящее время воздушное судно готовится к экстренной посадке в Казани.
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