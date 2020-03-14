Пять летящих из Британии в Испанию самолетов развернули обратно

Пять самолетов, направляющихся из Британии в Испанию, развернули обратно прямо в воздухе из-за мер по сдерживанию и борьбе с коронавирусом, сообщает телеканал CNN.

Также британская авиакомпания отменила все ближайшие рейсы в Испанию. «Мы приняли решение отменить все рейсы в материковую часть Испании, Балеарские острова и Канарские острова», — сказал представитель компании.

Как отмечается, самолеты было решено вернуть в пункт вылета, так как указ авиакомпании «незамедлительно вступил в силу».

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. Италия занимает первое место по смертности от коронавируса.

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