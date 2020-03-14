СМИ узнали причину срабатывания сигнала тревоги на самолете Будапешт — Москва
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Сигнал тревоги сработал на летящем из Будапешта в Москву самолете из-за датчика поломки кондиционера. Об этом ТАСС рассказал источник в авиационных кругах.
По словам источника, на борту самолета сработал датчик неисправности системы кондиционирования. После этого экипаж решил снизиться и продолжить полет.
Ранее сообщалось, что летящий из Будапешта в Москву пассажирский самолет SSJ 100 подал сигнал тревоги и внезапно начал снижаться до 4,5 тыс. метров. Прибытие самолета в Москву ожидается в 14.53.
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