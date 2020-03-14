Россия закроет границы с Польшей и Норвегией из-за коронавируса

Премьер-министр Михаил Мишустин распорядился закрыть российско-польские и российско-норвежские сухопутные участки границы, говорится в его распоряжении на сайте кабмина.

Ограничения вводятся с 15 марта на неопределенный срок. Въезд будет запрещен для иностранцев, за исключением граждан Белоруссии, членов официальных делегаций и лиц, имеющих вид на жительство в России, а также людей, въезжающих в целях осуществления трудовой, учебной деятельности и туристических целях.

Такие меры приняты для сдерживания и борьбы с коронавирусом. По последним данным, в России уже зафиксировано 47 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Также в указе Мишустин поручил ведомствам провести ряд мероприятий по противодействию вирусу.

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