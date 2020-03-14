Минпросвещения посоветовало регионам России перейти на дистанционное обучение
Министерство просвещения России рекомендовало регионам временно переводить учеников местных образовательных учреждений на дистанционное обучение во избежание распространения коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Там рассказали, что направили во все регионы страны рекомендации Роспотребнадзора по усилению мер санитарно-эпидемиологического контроля в детских садах, школах, организациях среднего профессионального образования и дополнительного образования детей.
Ранее сообщалось, что родителям московских школьников разрешили самим решать, водить ли детей в учебные заведения.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. Италия занимает первое место по смертности от коронавируса.
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