Из новосибирского театра эвакуировали 550 человек из-за тления на крыше

В Новосибирске из театра «Глобус» эвакуировали 550 человек из-за тления на крыше. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс- службу ГУ МЧС по Новосибирской области.

В МЧС рассказали, что на кровле проводились строительные работы, в результате чего произошло тление материала и незначительное задымление. В настоящий момент пожарные проводят разведку и ликвидируют очаг тления.

Уточняется, что в результате инцидента никто не пострадал.

В свою очередь, информированный источник сообщил «Интерфаксу», что пожар произошел на одном из верхних ярусов театра, огнем охвачена кровля. По словам источника, пожару присвоен повышенный номер сложности.