В Токио раньше срока зацвела сакура

В Токио в субботу, 14 марта, официально начался сезон цветения сакуры. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на токийское метеорологическое управление.

В управлении сообщили, что в этом году цветение сакуры в Токио началось на 12 дней раньше обычного и на семь дней раньше, чем в 2019 году.

В то же время, по данным агентства, в центральной части Токио примерно с 14.00 по местному времени пошел снег, а температура воздуха резко опустилась до +2°С. Однако японские метеорологи уже на следующей неделе прогнозируют потепление до +23°С.

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