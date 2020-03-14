В России находятся 20 человек, контактировавших с заболевшей коронавирусом из Казахстана

Более 20 человек, которые летели на самолете рейсом из Италии в Нур-Султан вместе с заболевшей коронавирусом гражданкой Казахстана, находятся на территории России. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу управления общественного здравоохранения города Саулу Кисикову.

По ее данным, всего в список контактных лиц записали 89 пассажиров рейса. Их личности уже установлены и 53 из них госпитализировали для обследования. «Также 21 пассажир вылетели и находятся на текущую дату на территории Российской Федерации», — сказала Кисикова.

Рейс с заразившейся коронавирусом гражданкой Казахстана летел транзитом через Москву ночью 12 марта. На борту было 89 пассажиров, 42 из них — из Казахстана, еще 42 человека — из России, а также по одному гражданину Нидерландов, Австралии, США, Украины и Мексики.

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