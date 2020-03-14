Врач Трампа заявил, что президента не следует проверять на коронавирус

Личный врач американского лидера Дональда Трампа Шон Конли заявил, что президента не нужно проверять на коронавирус, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение Белого дома.

По словам Конли, проводить анализ на коронавирус сейчас не нужно, так как у главы государства нет симптомов заболевания.

При этом врач подтвердил, что в ходе встречи с бразильской делегацией на прошлой неделе у Трампа был контакт с человеком, у которого через три дня нашли симптомы вируса. Кроме того, еще у одного гостя Трампа в тот вечер, сидевшего с президентом за одним столом, обнаружили коронавирус.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В США объявили ЧС из-за коронавируса

— CNN: более 2 тысяч человек заражены коронавирусом в США

— В США приняли законопроект о программе помощи при коронавирусе