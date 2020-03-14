Некоторым московским школам порекомендовали уйти на карантин

Московские власти решили отправить на 14-дневный карантин некоторые школы города из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на департамент здравоохранения столицы.

Отмечается, что на карантин рекомендовано отправить десятки школ при диппредставительствах иностранных государств. Как рассказали в оперативным штабе, на карантин пока отправят образовательные учреждения, где учатся дети сотрудников посольства государств с неблагоприятной коронавирусной ситуацией.

Также предложено с 16 марта ввести карантин или перейти на дистанционное обучение более 200 частным школам.

По последним данным, в России на данный момент зафиксировано 45 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Среди зараженных есть граждане России, КНР и Италии.

При этом несколько человек, ранее переболевших коронавирусом, уже выписаны: два гражданина Китая, гражданин России и трое эвакуированных с лайнера Diamond Princess в Японии граждан.

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