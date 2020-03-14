CNN: более 2 тысяч человек заражены коронавирусом в США

Число заразившихся коронавирусом нового типа в США превысило 2 тысячи человек, сообщает CNN со ссылкой на данные Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), государственных и областных органов здравоохранения и правительств штатов.

На данный момент коронавирус диагностирован у 2033 человек в 48 штатах и округе Колумбия, говорится в сообщении CNN. Отмечается, что из всех зарегистрированных случаев 47 завершились летальным исходом.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. По последним данным, заразились более 141 тысяч, погибли 5365 человека.

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