Школы Венгрии прекращают работу из-за коронавируса

Власти Венгрии закрывают школы из-за опасности распространения коронавируса нового типа, сообщает Daily News Hungary со ссылкой на премьер-министра страны Виктора Орбана.

Школы прекратят работу с 16 марта 2020 года, сроки возобновления их работы в настоящий момент не установлены. Кроме того, венгерские власти запретили проведение мероприятий в помещениях с численностью участников более 100 человек и мероприятий на открытом воздухе с более чем 500 участниками.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. По последним данным, заразились более 138 тысяч, погибли 5097 человека.

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