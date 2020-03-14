Кипр закрывает въезд для неаккредитованных иностранцев

Республика Кипр закрывает въезд для иностранных граждан с 15 марта 2020 года в связи с опасностью распространения коронавируса нового типа, сообщает Cyprus News Agency со ссылкой на обращение к нации президента страны Никоса Анастасиадиса,

Ограничение продлится 15 дней, в этот период въехать на территорию Кипра смогут исключительно граждане государства, легально проживающие или работающие в стране иностранцы, а также граждане других государств, находящиеся на дипломатической службе или миссии. Кроме того, въезд разрешен иностранным студентам вузов Кипра.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. По последним данным, заразились более 138 тысяч, погибли 5097 человека.

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