В Люксембурге от коронавируса скончался первый человек

В Люксембурге подтвердили первую смерть от коронавируса, пишет L со ссылкой на министра здравоохранения страны Полетт Ленерт.

Скончавшаяся 94-летняя женщина несколько дней находилась в тяжелом состоянии.

В Люксембурге 34 человека заразились коронавирусом.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухане. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. По последним данным, заразились более 138 тысяч, погибли 5097 человек. ВОЗ признала Европу центром пандемии.

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