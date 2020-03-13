Больницы Москвы ограничили посещение пациентов из-за коронавируса
Столичные больницы перестали пускать посетителей из-за коронавируса. Об это сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Главный санитарный врач Москвы Елена Андреева постановила ввести карантин и установить ограничения на допуск посетителей в столичные больницы.
Согласно распоряжению, медицинские учреждения обязаны запретить посещения пациентов, усилить меры по дезинфекции, изолировать больных с симптомами ОРВИ. Уточняется, что временно ограничено проведение партнерских родов.
Как отмечается, на страницах Instagram нескольких московских медицинских учреждений уже появились сообщения о введении карантина: в ГКБ № 29 им. Н.Э.Баумана, ГКБ им. Е.О.Мухина и ГКБ им. Ф.И.Иноземцева, а также в Центре планирования семьи и репродукции.
Ранее в России было выявлено 11 новых случаев заражения коронавирусом за сутки, 5 из которых в Москве.
Всего в Российской Федерации на данный момент зафиксировано 45 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Среди зараженных есть граждане России, КНР и Италии.
При этом несколько ранее переболевших коронавирусом человек уже выписаны: два гражданина Китая, гражданин России и трое эвакуированных с лайнера Diamond Princess в Японии граждан.