Больницы Москвы ограничили посещение пациентов из-за коронавируса

Столичные больницы перестали пускать посетителей из-за коронавируса. Об это сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Главный санитарный врач Москвы Елена Андреева постановила ввести карантин и установить ограничения на допуск посетителей в столичные больницы.

Согласно распоряжению, медицинские учреждения обязаны запретить посещения пациентов, усилить меры по дезинфекции, изолировать больных с симптомами ОРВИ. Уточняется, что временно ограничено проведение партнерских родов.

Как отмечается, на страницах Instagram нескольких московских медицинских учреждений уже появились сообщения о введении карантина: в ГКБ № 29 им. Н.Э.Баумана, ГКБ им. Е.О.Мухина и ГКБ им. Ф.И.Иноземцева, а также в Центре планирования семьи и репродукции.

Ранее в России было выявлено 11 новых случаев заражения коронавирусом за сутки, 5 из которых в Москве.

Всего в Российской Федерации на данный момент зафиксировано 45 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Среди зараженных есть граждане России, КНР и Италии.

При этом несколько ранее переболевших коронавирусом человек уже выписаны: два гражданина Китая, гражданин России и трое эвакуированных с лайнера Diamond Princess в Японии граждан.