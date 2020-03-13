«Ъ»: селфи начальника угрозызска на фоне трупов в полицию из ревности передала жена
Селфи двух сотрудников уголовного розыска ОМВД по району Щукино на фоне трупов в полицию передала жена мужчины, приревновав к девушке на фото, передает »Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
По информации издательства, между сотрудниками с фото начались романтические отношения. Когда супруга увидела селфи в телефоне мужа, она передала его в полицию из мести.
Ранее в СМИ появилось селфи начальника уголовного розыска по району Щукино и его подчиненной на фоне трупов в служебном морге. После проверки ведомство решило уволить их.
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