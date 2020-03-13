Мэр Майами заразился коронавирусом после встречи с бразильской делегацией

Мэр американского города Майами Фрэнсис Суарез заразился коронавирусом после встречи с президентом Бразилии Жаиром Болсонаром и делегацией из страны, пишет Miami Herald.

У мэра коронавирус был выявлен спустя четыре дня после мероприятия, где присутствовал зараженный коронавирусом бразильский чиновник.

После с Болносаром встречался президент США. Лидер Бразилии опроверг появившиеся в СМИ слухи и заявил, что не болеет коронавирусом.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухане. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. По последним данным, заразились более 136 тысяч, погибли 5067 человек.

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