Начальники уволенных за фото в морге с трупами полицейских получили наказания

Руководителей сотрудников полиции, уволенных за фото на фоне мертвых тел в морге, привлекли к дисциплинарной ответственности. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

Как отмечается, начальнику УВД по СЗАО по городу Москве объявили о неполном служебном соответствии.

В отношении его заместителя и начальника ОВД по району Щукино принято решение об отстранении от должности, занимаемой в правоохранительных органах. Отмечается, что он будет уволен в аттестационном порядке по причине несоответствия занимаемым должностям.

Кроме того, увольнению подвергнут начальника отдела уголовного розыска УВД по СЗАО.

До этого стало известно, что глава уголовного розыска отдела МВД по московскому району Щукино и его подчиненная уволены со службы из-за фотографии в морге с трупами.

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