Rambler Group рекомендовал сотрудникам работать удаленно

В Rambler Group порекомендовали сотрудникам работать дистанционно из-за распространения коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба медиагруппы.

«В Rambler Group введены дополнительные меры предосторожности, связанные с распространением коронавируса. В группе компаний рекомендуют сотрудникам активов и подразделений, в которых возможна удаленная работа, перейти на дистанционный формат», — отмечается в сообщении.

Отмечается, что переход на дистанционную работу обсуждается непосредственно с руководителем конкретного актива или подразделения.

«Бизнес технически готов работать вне офиса, и для нас важно, чтобы сотрудники чувствовали себя максимально защищенными», — сообщила Анна Паршина, директор по персоналу и внутренним сервисам Rambler Group.

Меры вводятся с понедельника, 16 марта.

Ранее об аналогичных рекомендациях о дистанционной работе сообщил «Яндекс».