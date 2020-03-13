Baza: едущим из Ирана через Россию киргизам запретят выходить из машин

На заседании оперштаба по коронавирусу было принято решение, что едущим из Ирана через Россию гражданам Киргизии запретят выходить из машин, пишет Baza со ссылкой на документ.

По данным издания, власти Киргизии попросили Россию оказать помощь гражданам, которые остались в Иране в разгар бушующей там эпидемии.

Россия в начале марта запретила въезд иностранцам из Ирана. В итоге на заседании оперштаба по коронавирусу было решено пропустить граждан Киргизии в РФ, но на дорогах их будет сопровождать конвой, а все путешествие они проведут в машинах.