Минздрав сообщил о выписке 7 заразившихся коронавирусом в России

Министерство здравоохранения России сообщило, что семерых человек, заразившихся коронавирусом, выписали после выздоровления из больниц на территории РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как отмечается, четверо человек — это двое граждан КНР, один — России, еще один — Италии.

Также выписаны трое россиян, эвакуированных с круизного лайнера Diamond Princess в Японии.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

Позднее в Минздраве уточнили, что выписаны были три человека.

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