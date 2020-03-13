Первый случай заражения коронавирусом зарегистрирован в Ленобласти

Первый случай заражения коронавирусом выявили у жительницы Кудрово Ленинградской области, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

По данным агентства, вирус у женщины был выявлен после того, как она вернулась из Италии.

В настоящее время заразившаяся госпитализирована в Боткинскую больницу Санкт-Петербурга. Ее состояние оценивается как удовлетворительное.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

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