Первый случай заражения коронавирусом зарегистрирован в Ленобласти
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Первый случай заражения коронавирусом выявили у жительницы Кудрово Ленинградской области, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона.
По данным агентства, вирус у женщины был выявлен после того, как она вернулась из Италии.
В настоящее время заразившаяся госпитализирована в Боткинскую больницу Санкт-Петербурга. Ее состояние оценивается как удовлетворительное.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.
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