На жительницу Москвы упала вывеска возле ТЦ

На жительницу Москвы из-за сильного ветра упала вывеска возле Торгового центра. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным Telegram-канала Mash, на женщину упал рекламный щит.

Отмечается, что инцидент произошел возле ТЦ Перовский в районе Новогиреево.

Пострадавшую госпитализировали с травмой головы и кровотечением. Состояние ее здоровья оценивается как тяжелое.

Ранее сообщалось, что мужчина погиб в результате падения дерева из-за ветра в Москве.

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