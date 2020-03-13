На жительницу Москвы упала вывеска возле ТЦ
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На жительницу Москвы из-за сильного ветра упала вывеска возле Торгового центра. Об этом сообщает РИА «Новости».
По данным Telegram-канала Mash, на женщину упал рекламный щит.
Отмечается, что инцидент произошел возле ТЦ Перовский в районе Новогиреево.
Пострадавшую госпитализировали с травмой головы и кровотечением. Состояние ее здоровья оценивается как тяжелое.
Ранее сообщалось, что мужчина погиб в результате падения дерева из-за ветра в Москве.
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