Землетрясение зафиксировано в Монголии, недалеко от границы с Россией

Подземный толчок магнитудой 4,8 зафиксирован в северной части Монголии в 235 км к западу от города Эрдэнэт. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным филиала, координаты эпицентра произошедшего землетрясения — 48.89 градуса северной широты и 100.86 градуса восточной долготы. Эпицентр находился примерно в 21 км от границы с Россией.

По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценивается как «сильное».

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