Мужчина погиб в результате падения дерева из-за ветра в Москве

Мужчина погиб в результате падения дерева из-за ветра на автомобиль на востоке Москвы, передает ТАСС со ссылкой на источник

Инцидент произошел на 1-й Мясниковской улице. Дерево упало на двигавшийся автомобиль. Водитель потерял сознание и врезался в припаркованный автомобиль.

Он скончался от полученных в результате ДТП травм.

Кроме того, отмечается, что из-за упавших веток в столице получили травмы еще два человека.

Всего ветром в Москве повалило более 50 деревьев на юго-востоке, западе и юго-западе столицы.